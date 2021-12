Medidas restritivas são prorrogadas em Salvador e praias ficam fechadas em feriado

A Prefeitura de Salvador decidiu nesta segunda-feira, 28, prorrogar as medidas restritivas contra a disseminação do coronavírus na capital. As atividades comerciais, profissionais e esportivas seguirão as determinações de funcionamento atuais até o dia 6 de julho. A gestão municipal também decidiu que no feriado do dia 2 de Julho as praias estarão fechadas.

As medidas foram anunciadas pelo prefeito da capital, Bruno Reis, nesta segunda-feira, 28. Ele ainda afirmou que seguem as ações de proteção à vida nos bairros: Brotas, São Marcos, São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, Boca do Rio e Lobato.

Parques, áreas públicas, campos e quadras e praias aos finais de semana e feriados seguem fechadas. As atividades comerciais e de serviços devem respeitar o horário de restrição de locomoção noturna nos finais de semana, que vai das 20h de sexta-feira até as 5h de segunda-feira.

Já clubes sociais, recreativos e esportivos seguirão funcionando das 6h às 21h – aos sábados, até 18h e, aos domingos, até 14h. Os cinemas seguem com funcionamento das 10h às 21h; e centros e espaços de exposições terão horário livre para eventos científicos de até 50 pessoas.

Shoppings centers, centros comerciais e similares, das 10h às 21h – os prestadores de serviços situados nestes locais devem obedecer ao horário dos shoppings. Restaurantes, bares, pizzarias, temakerias, sorveterias, docerias, cafeterias e similares podem operar das 11h às 21h30.

