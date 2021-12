Medida do TJ reduz salário de juízes leigos pela metade

Depois de quatro meses na fila de espera, o trabalhador da construção civil Leanderson Pimenta, 24 anos, finalmente conseguiu nesta quarta-feira, 27, participar da primeira audiência no Juizado Especial Cível de Causas Comuns, que cuida de questões relativas à defesa do consumidor.

A demora no atendimento se deve, em parte, à quantidade de processos acumulados no juizado, um dos mais movimentados na capital baiana. Segundo informações de servidores, que pediram anonimato, o órgão atingiu a marca aproximada de 20 mil processos em abril passado.

Somado a isso, os casos ficam sob a responsabilidade de uma escassa mão de obra formada por quatro juízes titulares e oito juízes leigos - aqueles que desempenham função de auxiliares dos magistrados no estudo dos casos, realização de audiências e formulação de sentenças.

No bojo da divisão do trabalho, teoricamente, cada juiz titular esteve à frente de cinco mil processos, no mês passado, nesse juizado. Levando-se em conta que são os auxiliares que estudam os casos, os juízes leigos, então, responderam por 2.500 processos em abril.

Alheio a tais números, o cidadão que procura a Justiça para resolver situações de litígio reclama da lentidão do andamento do processo. É o caso de Leanderson Pimenta, cujo nome foi negativado por uma empresa de telefonia que incluiu o nome dele, indevidamente, no cadastro do serviço de proteção ao crédito.

Insatisfação

"Por conta disso, já me negaram, por três vezes, a confecção de um cartão de crédito. Por causa de uma dívida que eu não contraí", relatou o rapaz e prosseguiu: "Além de essa restrição empatar minha vida, tem a questão do constrangimento que eu passo quando faço nova tentativa".

Não bastasse a quantidade de trabalho, os juízes leigos (cujo regime de contratação por concurso dura quatro anos) sofreram um corte de 50% nos rendimentos, depois que o Tribunal de Justiça da Bahia diminuiu pela metade o valor pago por cada ato de serviço prestado, desde o último dia 20.

Como numa espécie de terceirização do Judiciário, os juízes leigos não têm salário fixo, ganham por produtividade em cada sentença ou audiência realizada e não têm alguns direitos previstos na legislação trabalhista brasileira, a exemplo de férias e 13º salário.

A partir do Decreto 390/2015, assinado pelo presidente do TJ-BA, Eserval Rocha, o valor de cada ato no qual o juiz leigo participa caiu de R$ 35 para R$ 17,50. Agora, para chegar ao teto salarial de R$ 8.540, o profissional precisa realizar 488 atos mensais frente aos 244 de antes do decreto.

O resultado da pressão por produtividade pode interferir na qualidade de um trabalho que é estritamente intelectual, diz a juíza leiga Michele Couto, da Turma Recursal. "É humanamente impossível atingir o teto", calcula ela, cujo contrato com o TJ-BA está próximo do fim.

Diferentemente dela, outros juízes ouvidos por A TARDE preferiram não se identificar, por temer represália por parte do TJ-BA. "Imagine sua vida ter todo um planejamento e, de repente, seus vencimentos caem pela metade", disse uma juíza leiga, sob anonimato.

Além do corte no valor dos atos, já anunciado no edital do concurso mais recente para juízes leigos, a categoria questiona que o decreto foi aplicado também para aqueles que já estavam no cargo. "O TJ estendeu a regra para todos, o que tem tirado nossa concentração", desabafou outra juíza.

