Médicos temem fechamento de pediatria do Ernesto Santos

A unidade de pediatria do Hospital Geral Ernesto Simões Filho, localizado no bairro de Pau Miúdo, corre o risco de fechar, segundo informaram representantes do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed) e da Sociedade Baiana de Pediatria (Sobape).

O motivo para a ameaça de fechamento, ainda segundo as entidades médicas, seria a necessidade de criação de mais leitos para outras especialidades, tais como cirurgia vascular e angiologia.

Por meio da assessoria de comunicação, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que, devido a uma reforma que está sendo executada na emergência do hospital, os atendimentos de pediatria foram suspensos.

Ainda de acordo com a Sesab, os atendimentos desta especialidade que chegam à unidade são transferidos para o 16º Centro de Saúde, que funciona também no bairro de Pau Miúdo.

O serviço de emergência adulta continua a ser realizado no Hospital Ernesto Simões, em um espaço modular, que compreende uma série de contêineres.

A informação de que a pediatria continuaria fechada mesmo após ser concluída a reforma do setor, no entanto, não foi confirmada pela assessoria da Sesab.

Atendimentos - A equipe de reportagem de TARDE esteve na unidade de manhã e uma enfermeira e uma vendedora ambulante - que pediram para não ser identificadas - contaram que a pediatria do local estava, de fato, desativada.

Segundo o presidente da Sobape, Fernando Barreiro, a emergência pediátrica oferecia 15 leitos e a enfermaria tinha 24 leitos que foram reduzidos a 12 apenas. Ambos os serviços estão desativados atualmente.

"Era uma unidade de referência em pediatria no estado. Antes dessa reforma, o setor vivia com todos os leitos ocupados. Os atendimentos de pediatria se resolviam ali mesmo, desde os mais simples até os casos mais graves, que exigiam cirurgia pediátrica", contou.

A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação do hospital para saber o número de atendimentos diários realizados na unidade de pediatria, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

O presidente do Sindimed, Francisco Magalhães, classificou a situação como preocupante.

"Salvador só tem um hospital pediátrico, que é o Martagão Gesteira. Outros, como o Roberto Santos e o Hospital Geral do Estado (HGE), também realizam atendimento pediátrico, mas com limitações. O Ernesto Simões é referência em cirurgia infantil", ressaltou.

adblock ativo