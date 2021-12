Médicos peritos do INSS voltam ao trabalho em Salvador

Após 84 dias de greve, os médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Salvador e Região Metropolitana, retornaram ao trabalho nesta terça-feira, 14. Os profissionais atendem à decisão do ministro Humberto Martins, da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou abusiva e ilegal a greve da categoria e estabeleceu multa de R$ 50 mil para a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social (ANMP) por cada dia não trabalhado a partir da decisão.



De acordo com o chefe da perícia médica e gerente-substituto do INSS em Salvador, Fernando Vasconcellos, 15 mil perícias deixaram de ser realizadas durante os 84 dias de paralisação. "Pretendemos, em até 90 dias, regularizar está situação realizando multirões e fixando o prazo de espera da marcação da perícia para a realização da mesma, que hoje é de um mês, para 15 dias", afirma.

Em Salvador e Região Metropolitana, os médicos-peritos realizam cerca de 900 perícias por dia divididas nas 18 agências da capital e nas unidades dos municípios de Camaçari, Lauro de Freitas, Alagoinhas, Santo Amaro, Catu, Candeias, Dias D'Ávila, Mata de São João, Pojuca, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Esplanada. Durante a greve, 50% dos médicos compareceram ao trabalho.









