Médicos negociam com maternidade para não iniciar greve

Os médicos da Maternidade de Referência Professor José Maria de Magalhães Neto, em Pau Miúdo, suspenderam a paralisação prevista para esta sexta-feira, 1º. Com isso, o atendimento está mantido na unidade. De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), Francisco Magalhães, a categoria recuou do protesto após negociação com representantes da Santa Casa, que administra a maternidade.

"Eles levantaram a possibilidade de dar uma resposta hoje (sexta) para nossas reivindicações. Então, resolvemos adiar a paralisação. Terá uma assembleia às 17 horas e, caso não haja acordo, paramos a partir de amanhã (sábado)", explica Francisco.

Em caso de paralisação, não serão aceitas novas pacientes, mantendo apenas o atendimento de quem já está internada na unidade. Neste caso, as gestantes deverão procurar outras maternidades públicas, como Tysila Balbino (Baixa de Quintas), Albert Sabin (Cajazeiras), Climério de Oliveira (Nazaré) e Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), em Brotas. Além destas, também oferecem atendimento obstétrico os hospitais Roberto Santos (Cabula) e João Batista Caribé (Coutos).

Por mês, a maternidade no Pau Miúdo realiza cerca de 800 partos, além de uma média de 2.4 mil atendimentos na emergência.

Reivindicação - Os médicos pedem a mudança na forma de contrato. Atualmente, eles são contratados como pessoa jurídica e reivindicam a mudança para trabalho com carteira assinada, garantindo os direitos previstos pela CLT. Os profissionais também reclamam das condições de trabalho, que eles classificam como precária.

