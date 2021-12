Médicos fazem manifestação por avaliação de estrangeiros

Médicos da Bahia realizaram manifestação nesta quarta-feira, 3, em Salvador, do Campo Grande à Praça Castro Alves, no Centro da cidade. Segundo o Sindimed, a manifestação não é contra a contratação dos médicos estrangeiros. A categoria quer a realização do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida.

O sindicato reclama da vinda de médicos estrangeiros sem a revalidação, exigência que existe em vários países quando um médico estrangeiro decide exercer a profissão. Nesses casos, o profissional precisa passar por testes de aptidão e de fluência na língua estrangeira.

O grupo chegou à Praça Castro Alves por volta das 18h e finalizou o protesto.

