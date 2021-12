Médicos do Samu param e atendem apenas casos graves

Os médicos do Serviço de Atendimento Móvel da Urgência (Samu) pararam por 24 horas nesta quinta-feira, 4, conforme tinham anunciado nesta quarta, 3. A categoria está reunida em frente à sede do órgão, em Pau Miúdo. De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), Francisco Magalhães, só são atendidos apenas casos onde há risco de morte. Já a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou, por meio de nota, que há um plano de trabalho para manter a normalidade do serviço.

A categoria reclama do Plano de Cargos e Salários (PCS), que entrou em vigor em janeiro de 2011. "Os médicos ficaram muito segregados. O PCS estabeleceu gratificação de 200% para os outros profissionais de nível superior e de 50% para os médicos. Dessa forma, os demais profissionais ganham mais que os médicos", reclama Francisco Magalhães, ressaltando que o Samu paga o mesmo salário-base para todos trabalhadores de nível superior.

A paralisação atinge apenas o efetivo de médicos do Samu, que é de 74 médicos. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem trabalham normalmente.

