Médicos do Samu param de novo nesta terça

Médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) vão parar de novo nesta terça-feira, 30. Categoria reivindica melhores condições de trabalho, aumento salarial e a contratação de outros profissionais de saúde. Segundo o Sindicato da categoria na Bahia (Sindimed), os funcionários param de trabalhar às 7h. Apenas ocorrências de risco de morte serão atendidas.

No dia 4 de abril a categoria também fez um paralisação de 24 horas. Na ocasião, houve negociação com a prefeitura, mas o acordo não saiu. A prefeitura ofereceu aumento da gratificação de 50% para 100% do salário base para os médicos estatutários> O sidimed propuseram gratificação de 200%, além da inclusão dos médicos com outros vínculos.

No dia 7 de maio, às 19h, haverá nova assembleia para definir os rumos do movimento.

