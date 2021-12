Médicos do Samu entram em greve na próxima terça-feira

Em assembleia realizada na terça-feira, 7, os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) decidiram, por unanimidade, entrar em greve por tempo indeterminado, a partir das 7h da próxima terça-feira, 14 de maio. A paralisação, segundo a categoria, foi a "única saída encontrada pelos profissionais já que não têm nenhuma resposta do secretário Municipal de Saúde, à contraproposta dos médicos, apresentada no último dia 23".

Mesmo com a paralisação, ficou acordado que o contigente de 30% dos médicos responsáveis pela regulação e intervenção do serviço vão trabalhar. Uma nova assembleia será realizada um dia antes do início da greve, 13 de maio, para análise de uma possível e aguardada resposta da SMS.

Os médicos propuseram ao governo a implantação da isonomia salarial entre todos os vínculos médicos, estatutários, CLT, Pessoa Jurídica, REDA e TAC. Com os estatutários tendo sua atual gratificação de 50% majorada para 200% sobre o vencimento básico. A categoria também reinvidica solução para as precárias condições de trabalho, salários defasados e a insuficiência do número de profissionais no atendimento à população.

adblock ativo