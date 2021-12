Médicos de maternidade no Pau Miúdo paralisam nesta sexta

Os médicos da Maternidade de Referência Professor José Maria de Magalhães Neto, localizada no bairro do Pau Miúdo, paralisam as atividades por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira, 1º. Por conta da paralisação, a maternidade não vai receber novos pacientes, apenas manterá o atendimento aos internados.

De acordo com o Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), a categoria reivindica a assinatura da carteira de trabalho com os direitos previstos pela CLT, contratação de mais profissionais para o plantão, isonomia salarial e pagamento dos salários, além de melhorias nas condições de trabalho.

As pacientes que necessitam realizar consultas ou partos podem procurar outras maternidades públicas, como Tysila Balbino (Baixa de Quintas), Albert Sabin (Cajazeiras), Climério de Oliveira (Nazaré) e Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), em Brotas. Além destas, também oferecem atendimento obstétrico os hospitais Roberto Santos (Cabula) e João Batista Caribé (Coutos).

Nesta sexta, a categoria realiza nova assembleia para discutir a mobilização na sede da Sociedade de Anestesiologia da Bahia.

En nota, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, resposável pela gestão da maternidade, esclarece que só foi informada oficialmente da paralisação na manhã desta quarta-feira, 27, e afirma que está "tentando começar uma negociação, de modo a discutir cada um dos pontos reivindicados, analisando a viabilidade de implantação". Ainda no comunicado, a instituição diz que estuda uma "solução negociada para que não haja nenhuma interrupção nos qualificados serviços que são diariamente prestados à comunidade baiana".

A maternidade realiza, por mês, cerca de 800 partos. A emergência registra mensalmente uma média de 2.400 atendimentos, com um total de 900 internamentos distribuídos em 246 leitos.

