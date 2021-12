Médicos de maternidade em Salvador decidem parar por 48h

Os médicos da Maternidade de Referência José Maria de Magalhães Netto, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador, decidiram paralisar as atividades por 48h, nesta quinta-feira, 14 e sexta, 15. A informação foi divulgada nesta terça, 12 pelo Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed).

De acordo com o Sindimed, a decisão foi tomada na última quarta, 6, durante assembleia realizada pela categoria, que protesta contra os atrasos de salários que ocorrem há mais de um ano.

