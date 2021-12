Médicos da UPA dos Barris param por tempo indeterminado

Os médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris paralisaram as atividades nesta terça-feira, 31, por tempo indeterminado.

A decisão foi tomada durante assembleia realizada na noite de segunda, 30, no Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), para reivindicar melhores condições de trabalho.

Segundo o presidente do sindicato, Francisco Magalhães, a há uma sobrecarga na demanda de pacientes da unidade, que carece de mais profissionais. "Por ser uma UPA no centro de Salvador, a maioria da população vem para cá. Tem gente de Itaparica, Lauro de Freitas e até Camaçari, e há um número muito pequeno de médicos para atender", alerta.

Entre as principais reivindicações estão a contratação de mais clínicos e ortopedistas e um coordenador médico; mais pessoal de apoio e enfermagem; capacitação das equipes por meio de cursos de atualização; melhorar a segurança a partir do aumento no efetivo de policiais; e o reajuste salarial da categoria.

"O médico daqui ganha, em média, 20% a menos que os profissionais das outras unidades. Além disso, a UPA funciona com um gerador 24 horas por dia, o que encarece os custos. A Coelba já deveria ter feito algo mas, até agora, isso não foi resolvido", ressalta Francisco.

De acordo com o presidente, a categoria tem realizado conversas com a Fundação José Silveira, que administra a UPA, mas não tem obtido respostas positivas da prefeitura de Salvador. Uma nova rodada de negociações com a Fundação está marcada para as 14h desta terça, na própria unidade.

Por conta da paralisação, apenas os pacientes que estão internados na UPA e os casos de extrema urgência estão recebendo atendimento. Os outros são transferidos para unidades de saúde próximas.

Apesar da UPA dos Barris ter sido inaugurada em outubro do ano passado, a maioria dos profissionais de saúde que atendem na unidade já trabalhavam no 5º Centro de Saúde.



Em nota, a Fundação José Silveira, responsável pela administração da UPA Barris, informou que já notificou o Município sobre a paralisação na unidade e garantiu o quadro de profissionais médicos para atendimento dos casos graves e acompanhamento dos pacientes em observação ou internados.

Veja a nota na íntegra:



A Fundação José Silveira, responsável pela administração da UPA Barris, notificou o Município sobre o movimento grevista na unidade e garantiu o quadro de profissionais médicos para atendimento dos casos graves, bem como para acompanhamento dos pacientes em observação ou internados. Um preposto da Secretaria Municipal da Saúde também encontra-se na unidade monitorando as ocorrências de urgência e emergência, para que não haja prejuízos à população. Salientamos ainda, que a FJS já foi notificada, sendo que o mesmo será feito junto ao Ministério Público da Bahia para que também acompanhe a situação. Adicionalmente informamos que a UPA Barris foi vistoriada neste mês de março pelo Ministério da Saúde, sendo habilitada e qualificada no que tange as condições físicas da unidade, instalações e procedimentos, o que contraria a denúncia de falta de condições de trabalho.

