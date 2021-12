Médicos da UPA do Subúrbio entram em greve nesta sexta

Os médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Subúrbio, também conhecida como UPA da Escada, localizada no Subúrbio Ferroviário de Salvador, decidiram paralisar as atividades por tempo indeterminado, a partir desta sexta-feira, 10.

Em nota, o Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindmed) declara que a greve foi decidida após assembleia da categoria realizada no dia 30 de junho. Dentre as reivindicações da categoria estão a falta de uma data-limite para pagamento dos médicos, a ausência de reajuste do valor pago por plantão nos últimos dois anos, as condições de trabalho inadequadas e a falta de segurança.

De acordo com o sindicato, os pacientes que precisarem usar a unidade, devem se dirigir ao Hospital do Subúrbio ou a UPA Adroaldo Albergaria.

