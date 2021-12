Médicos da maternidade do Pau Miúdo param por 24h, diz Sindimed

Os médicos da Maternidade de Referência Professor José Maria de Magalhães Netto, no Pau Miúdo, em Salvador, realizam uma paralisação de 24 horas nesta segunda-feira, 17, segundo o Sindicado dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed). Os atendimentos só estão sendo prestados para as gestantes que apresentam quadro grave.

Segundo Luiz Américo, vice-presidente do Sindimed, a categoria se reuniu em assembleia na última segunda, 10, e decidiu realizar a paralisação nesta manhã, decorrente dos atrasos salariais (respeitando a data limite do 5º dia útil), a regularização do vínculo trabalhista por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), além da igualdade salarial com as demais maternidades públicas.

Os pacientes que pretendiam procurar a maternidade devem se dirigir para a Tsylla Balbino (Baixa de Quintas), Hospital Roberto Santos (Cabula), Iperba (Brotas) e Albert Sabin (Cajazeiras). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Central de Regulação já estão notificados, de acordo a Sindimed.

Ainda de acordo com Luiz Américo, as pendências que estão sendo reivindicadas remontam desde a última administração da maternidade que estava sobre os cuidados da Santa Casa da Misericórdia. "Estamos com receio de que a atual empresa saia e aconteça o arrombo, como aconteceu antes, quando a maternidade estava sobre a administração da Santa Casa da Misericórdia", disse.

Por meio de nota, o Instituto Hygia, atual empresa que faz a administração da maternidade, informou que nesta segunda não se configura atraso salarial junto a qualquer colaborador e que recebeu com surpresa a reivindicação.

Em relação a contratação dos médicos, o instituto diz que manteve o quadro de profissionais da gestora antecessora, garantindo ainda a mesma forma de contratação, e que as reivindicações atuais têm foco acertos de rescisões que remontam o período da Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

Paralisação começou na manhã desta segunda-feira, 17 (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

