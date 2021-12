Médicos da emergência do Hospital Espanhol iniciam greve

Os médicos que trabalham na emergência do Hospital Espanhol iniciam uma paralisação neste sábado, 29, por tempo indeterminado, para protestar contra as condições de trabalho.

A categoria reivindica a aquisição de insumos e medicamentos básicos e a contratação de mais profissionais. Além disto, os médicos denunciam os atrasos nos pagamentos dos salários e a falta de recolhimento de INSS e FGTS.

Segundo o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed), Francisco Magalhães, a paralisação é encabeçada pelos profissionais contratados com base na CLT.

Entretanto, aqueles que não possuem vínculo trabalhista e são contratados como Pessoa Física também estão sofrendo as consequências. "Tem gente que não recebe o pagamento há um ano e meio", revela.

A paralisação foi decidida durante uma assembleia realizada na quarta-feira, 26. Ainda não há uma reunião marcada com o diretor do hospital, mas o sindicato deverá convocar em breve uma nova assembleia com os médicos para discutir os rumos do movimento.

Enquanto isso, a emergência segue com atendimento suspenso. Uma faixa foi colocada em frente ao hospital, com a frase: "Emergência do Espanhol fechada por falta de condições de trabalho".

O diretor da unidade médica, Álvaro Nonato, confirma a falta de material. "A Fundação José Silveira já forneceu R$ 800 mil em insumos, antibióticos e materiais, porque o hospital está sem capacidade de compra. Por mais esforço que todos tenham feito, há um nível de flutuação com relação aos insumos mais básicos", ressalta.

Ele também rebate a afirmação do presidente do sindicato em relação aos contratados como Pessoa Física. "Acho improvável que esteja acontecendo isto. Temos alguns atrasos, de 30 a 60 dias, mas seguramente não chegam ao período de um ano", diz.

Empréstimo da Caixa

No mês de fevereiro, o Portal A TARDE noticiou a mudança no modelo de gestão do hospital para receber a última parcela de um empréstimo da caixa Econômica Federal, no valor de R$ 25 milhões.

A negociação da verba - que seria destinada ao pagamento das dívidas da instituição e dos salários de médicos, funcionários e fornecedores - foi discutida durante uma reunião entre representantes da Caixa Econômica Federal, da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), do sindicato e do hospital.

Apesar disto, Francisco Magalhães afirma que o valor ainda não foi depositado. "A informação que temos é que a Caixa está verificando onde este dinheiro será aplicado para então liberá-lo", complementa.

De acordo com Álvaro Nonato, também não há uma previsão de pagamento por parte da Caixa. "Embora a verba já esteja aprovada, está muito estranho para nós a quantidade de exigências burocráticas, e até hoje não há uma data prevista".

Histórico

Após realizarem uma paralisação de três semanas em fevereiro de 2013, os médicos da emergência do hospital iniciaram outra greve em abril, por conta da falta de pagamento dos salários e do não cumprimento de um acordo feito junto ao Ministério do Trabalho, que previa a melhoria das condições de trabalho e contratação de novos profissionais. Apesar disto, os médicos da UTI não aderiram ao movimento.

Na época, Francisco Magalhães afirmou que a situação do hospital era um reflexo da crise vivida há dez anos, devido ao endividamento para pagamento de dívidas trabalhistas e pelo custeio da construção de um prédio anexo, financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A crise financeira piorou com uma dívida da prefeitura no valor de R$ 2 milhões, relativa à contratação de serviços e procedimentos de média e alta complexidade. Por meio de um pacto com o município, o hospital atendia 129 pacientes que faziam hemodiálise, mas não possuía verbas para os procedimentos, alimentação e medicamentos.

No mês de maio, o hospital concordou em modificar seu estatuto e incluir no conselho da instituição dois representantes externos à Real Sociedade Espanhola de Beneficiência, sendo um da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) e outro do Planserv, como contrapartida ao empréstimo da Desenbahia.

Já com a mudança ocorrida em fevereiro deste ano, a Fundação José Silveira assumiu a gestão plena da unidade de saúde, com o apoio do conselho administrativo. Também ficou acordado o pagamento da última parcela do empréstimo, no valor total de R$ 110 milhões.

