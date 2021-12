Médico morador de Piatã está desaparecido desde domingo

O médico Luiz Carlos Correia Oliveira, morador do bairro de Piatã, em Salvador está desaparecido desde o último domingo, 2, segundo informação de familiares.

Ele foi visto pela última vez no início da noite de domingo, ao sair de carro do condomínio onde mora, no bairro de Piatã, quando as câmeras de segurança registraram a sua saída às 19h30 do domingo.

O carro do médico é um Polo, cor prata, de placa OKS-8999.

Segundo a Polícia Civil, que já realiza diligências para tentar achar Luiz Carlos, o caso foi registrado na terça-feira, 4, na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP).

Informações ou pistas sobre o médico podem ser dadas à Polinter pelo número: 3116-6572 e também pelo contato: 992154665.

