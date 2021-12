Médico é atingido por bala perdida em hospital

Um médico que participava de um atendimento de emergência no Hospital São Rafael, no bairro de São Marcos, em Salvador, levou um susto após ser atingido por uma bala perdida, na tarde desta quarta-feira, 3.

O profissional, identificado como Caio do Espírito Santo Ribeiro, estava de costas quando foi alvejado de raspão na altura da costela. Ele é plantonista da clínica médica da unidade.

De acordo com a assessoria de comunicação da unidade de saúde, o ferimento foi leve e o médico passa bem. "O caso já foi notificado à Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia para as devidas providências e esclarecimentos", ressaltou o hospital, por meio da assessoria.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma guarnição da 50ª CIPM (Sete de Abril) esteve no local e recolheu o projétil, que seria encaminhado para a 10ª Delegacia Territorial (DT-Pau da Lima). A unidade, entretanto, não realizou operação para identificar de onde o tiro havia partido.

