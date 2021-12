Medicina perde baiano Fernando Hoisel

Morreu na noite desta quarta-feira, 21, aos 65 anos, o médico baiano, natural de Ilhéus, Fernando Hoisel. O funeral ocorre na tarde desta quinta, às 16h30, no cemitério Jardim da Saudade, na capital (Brotas).

Profissional de vasto conhecimento nas áreas nutricional e fitoterápica, e de grande sensibilidade com o ser humano, Hoisel atuou durante mais de 40 anos. Além do trabalho clínico pioneiro na Bahia e no país, também atuou na condição de professor de muitos médicos e terapeutas.

Há cerca de três anos, ele foi diagnosticado de câncer no pulmão em estado avançado, e que teria poucos meses de vida, o que não se confirmou pois enfrentou a doença por muito mais que o tempo previsto pelos colegas.

A última entrevista de Fernando Hoisel foi concedida ao jornal A TARDE, em 16 de março de 2014.

