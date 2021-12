Médica não responde perguntas e se nega a ver vídeos

Em depoimento realizado na tarde desta terça-feira, 12, no Fórum Criminal de Sussuarana a médica Kátia Vargas informou que não teve colisão entre seu carro e a moto dos irmãos, mas não se lembra do momento exato do acidente. Afirmou que não houve discussão e não quis ver os vídeos divulgados pela imprensa, de câmeras de segurança da região, que mostram o acontecimento, informou o promotor Davi Galo.

Durante a audiência, que durou pouco mais de uma hora, a oftalmologista parecia tranquila "ela falou coordenada e orientada" disse Gallo. Além de não ter respondido a todas as perguntas da acusação.

Ainda de acordo com o Promotor, o Juiz vai analisar o depoimento de Kátia para definir se ela vai a juri popular e se vai ser solta da prisão, a resposta sai até a próxima quinta-feira, 19. Havendo liberação da médica a promotoria vai recorrer, informou Galo.

A médica é acusada pelo Ministério Público de duplo homicídio duplamente qualificado e está presa há dois meses e duas semanas. O caso completou três meses na quarta-feira, 11.



De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), essa foi a última parte da audiência de instrução, que é a primeira fase do procedimento de júri. Se o juiz decidir que existiu homício doloso, quando há intenção de matar, a médica irá a juri popular.

