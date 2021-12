Médica Kátia Vargas será ouvida no fórum criminal nesta 5ª

Dois dias após um laudo particular do perito Ricardo Molina ter sido entregue à Justiça pela defesa, a médica Kátia Vargas, acusada de provocar a colisão que matou os irmãos Emanuel e Emanuele Dias Gomes no dia 11 de outubro, em Ondina, será ouvida pelo juiz do caso pela primeira vez. A audiência acontece nesta quinta-feira, 12, às 14h, no Fórum Criminal do Tribunal de Justiça, em Sussuarana.

A TARDE teve acesso ao laudo de Molina, que foi contratado pela família da médica. O documento indica que o carro da oftalmologista não atingiu a moto dos irmãos. Molina afirma, no laudo, que "a hipótese mais provável para o acidente é uma tentativa de ultrapassagem da moto pela direita".

"Se a moto tentou ultrapassar o Kia neste momento, indevidamente pela direita, pode ter tido sua passagem dificultada e, caso tenha se aproximado do meio-fio, perdeu o controle da moto, tombando para a direita e atingindo o poste", diz o documento.

À época do acidente, o Departamento de Perícia Técnica do Estado da Bahia (DPT) concluiu que a médica Kátia Vargas acelerou o carro em direção à motocicleta, atingindo-a pelo fundo e causando a projeção que culminou no impacto contra o poste e, consequentemente, na morte dos irmãos.

Molina também desqualifica o laudo do Instituto de Criminalística e o depoimento das testemunhas, principalmente o de Arivaldo Lima Souza, o único que teria visto o acidente. "O relato de Arivaldo é inverossímil. Além disso, é contraditório não só em si mesmo, como também em relação às imagens captadas pelas câmeras", afirma.

Parecer

Procurado, o advogado da família das vítimas, Daniel Keller, disse que o laudo divulgado "é apenas um parecer baseado no laudo oficial do DPT" e que "Roberto Molina não é perito, mas assistente técnico".

Keller também afirma que "o documento é inverídico, pois traz informações que nada têm a ver com o fato ocorrido".

A assessoria do DPT disse que o órgão não vai comentar o assunto e que qualquer esclarecimento será dado somente ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

Perguntado sobre a importância desse novo elemento para o caso, o advogado acusou a defesa de ter pagado pela confecção do laudo, com objetivo de criar dúvida na cabeça da população, já visando o júri popular.

"Estava me esforçando para não dizer isso, mas esse é um laudo claramente comprado. A defesa comprou um laudo e pagou por ele. E Molina o fez exatamente como a defesa pediu", declarou.

Ainda segundo Keller, o juiz do caso informou que Molina será notificado para explicar o conteúdo do parecer durante o julgamento e, se for o caso, o perito será processado por fraude.

A reportagem de A TARDE tentou contato com advogado de defesa da médica Kátia Vargas, Sérgio Habib, e com o perito Ricardo Molina. Entretanto, até o fechamento desta edição, os dois não foram localizados para falar sobre o assunto.

Encomenda

O professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba) César Farias, conta ser comum a defesa encomendar uma nova perícia. "Só não ocorre mais vezes porque nem sempre o acusado tem recursos financeiros para arcar com os custos", disse.

Para Farias, o fato do laudo ser elaborado por um perito assistente e não pelo DPT não influencia o processo de análise.

Vídeo mostra carro de médica e moto em Ondina

Yuri Silva Médica Kátia Vargas será ouvida no fórum criminal nesta 5ª

"O laudo vai valer mais pelo que diz, pela fundamentação, do que pela sua origem. O juiz vai analisar os argumentos de cada laudo para formar seu convencimento", explicou.

Julgamento

De acordo com Daniel Keller, o juiz poderá decidir ainda hoje se Kátia Vargas vai a júri popular. "Existe vasto material probatório do homicídio, por isso tenho uma certeza matemática de que ela vai a júri popular. Não há outra decisão a se tomar", disse.

Keller fala que essa também será a primeira oportunidade na qual as partes envolvidas poderão fazer perguntas à acusada.

Colaborou Flávia Faria

