Médica Kátia Vargas sai da prisão, mas irá a júri popular

Após 58 dias de detenção no Presídio Feminino de Salvador, a médica Kátia Vargas, acusada de duplo homicídio no trânsito dos irmãos Emanuel e Emanuele Gomes Dias, teve alvará de soltura concedido pelo juiz Moacyr Pitta Lima e foi libertada no início da noite desta segunda-feira, 16.

Conforme decisão do magistrado, a médica vai responder ao processo em liberdade e irá a júri popular. O acidente ocorreu no último dia 11 de outubro, em Ondina.

Ela saiu da prisão por volta das 17h20, acompanhada do marido e do advogado Sérgio Habbib. Do presídio, a oftalmologista foi a um hospital particular fazer exames médicos e depois seguiu para a casa da família.

"Nós tínhamos feito o pedido de liberdade provisória na sexta-feira, o juiz entendeu que novos fatos foram surgindo durante o processo, e decidiu por conceder o alvará de soltura", afirmou Habbib.

"Tínhamos um habeas corpus em Brasília que seria julgado amanhã (terça-feira), mas, com a liberdade, desistimos", completou o advogado.

O promotor de justiça Davi Gallo afirmou que o Ministério Público estadual (MP-BA) vai recorrer nesta terça, 17, da decisão judicial.

"Foi uma medida precipitada, não era o momento. A ordem pública não foi restabelecida. Desta forma, ela poderia, desde o início, responder em liberdade, mas não saiu porque a ordem pública não estava restabelecida. Sem dúvidas, vamos recorrer desta decisão", reafirmou o promotor.

O advogado Daniel Keller, que representa a família das vítimas, contou que a decisão de que a médica fosse a júri popular já era esperada.

"Nosso Código Penal até permite que alguém que pratique crime grave responda em liberdade. Mas esperávamos que ela ficasse presa durante o andamento do processo", enfatizou Keller.

Justificativa

Segundo a decisão do juiz Moacyr Pitta Lima, "a prova produzida revelou ser a ré pessoa trabalhadora, inclinada a atos de caridade, boa mãe".

Desta forma, ainda de acordo com Pitta Lima, "a manutenção da prisão de uma pessoa com estas características, antes do julgamento, gera um sentimento de julgamento antecipado".

O juiz acrescenta que, em se tratando de júri popular, "a manutenção da prisão com as características mencionadas pode influenciar decisivamente os jurados".

Ainda segundo o documento, Kátia foi pronunciada por homicídio triplamente qualificado - motivo fútil, impossibilidade de defesa e perigo comum - e, por isso, sentará no banco de réus.

No entanto, a decisão refente ao júri popular é passível de recurso em instâncias superiores, no próprio Tribunal de Justiça da Bahia e em Brasília (Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal).

O defensor Sérgio Habbib disse nesta segunda que está analisando se irá ou não recorrer da decisão.

"Risco à ordem"

O promotor Davi Gallo advertiu que os efeitos da libertação de Kátia Vargas serão vistos nesta terça. "O crime provocou clamor público, pela forma como foi praticado. A prisão dela acalma a população e só se justifica para evitar distúrbios, porém o juiz entendeu que não há mais necessidade de garantia essa normalidade pública", disse.

Segundo Habbib, a médica está muito debilitada: "Kátia estava com depressão, sem se alimentar direito e com taquicardia. Mas agora minha cliente vai para casa, ficar com a família e com os filhos".

O advogado Daniel Keller contou que a família dos jovens Emanuel e Emanuelle já ficou sabendo da soltura da médica. "Conversei com a mãe deles e ela ficou bem triste, abalada, com uma voz abatida. Ela disse que não acha justo".

