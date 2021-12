Médica Kátia Vargas pode ser transferida para o HGE

A médica Kátia Vargas, que está internada no Hospital Aliança e teve a prisão preventiva decretada pela justiça após se envolver no acidente que matou dois irmãos em Ondina, pode ser transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), ou ir direto para a delegacia. Tudo dependerá do resultado do laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) que avaliou, na segunda-feira, 14, o estado de saúde da médica.

Se ficar comprovada a necessidade da oftalmologista continuar internada, ela irá para o HGE, única unidade médica em Salvador com condições de cárcere, caso contrário será presa, informou o advogado da família dos irmãos, Emanuel e Emanuelle, Daniel Keller.

A informação foi divulgada durante a manifestação realizada por familiares e amigos dos irmãos na tarde desta terça-feira, 15, em frente ao Fórum Criminal de Sussuarana. O movimento contou também com o apoio do sindicato dos motociclistas.

A mãe dos jovens, Marinúbia Gomes, não conseguiu ficar até o fim da manifestação, mas agradeceu o apoio que está recebendo. "Vamos lutar para que a justiça seja feita. Recebi várias mensagens de outras mães, de apoio e sentimentos, porque não é fácil perder dois filhos."

Entenda o caso

Emanuelle e Emanuel, este último que faria 22 anos nesta terça, morreram após sua moto ser atingida pelo carro da médica no bairro de Ondina. De acordo com testemunhas, Emanuel tinha discutido momentos antes com a oftalmologista após ser fechado pelo veículo dela.

Em seguida, a médica teria perseguido os irmãos e o automóvel dela bateu na moto, projetando Emanuelle e Emanuel contra um poste.

