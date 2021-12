Médica Kátia Vargas irá a júri no mês de novembro

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) divulgou nesta quarta-feira, 16, que o julgamento da médica Kátia Vargas Leal Pereira, ré no caso da morte do casal de irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, atingidos em uma moto pelo carro da médica, será no dia 7 de novembro, às 8h.

O júri está marcado para ocorrer no 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Ruy Barbosa (Nazaré), em Salvador.

A médica responderá por homicídio triplamente qualificado (por motivo fútil, perigo comum e por utilização de recursos que impossibilitaram a defesa das vítimas).

Kátia Vargas é acusada de provocar o acidente que terminou com a morte dos irmãos, então com 21 e 23 anos, no dia 11 de outubro de 2013, na Av. Oceânica, em Ondina. Ela chegou a ficar presa por 58 dias, mas hoje responde em liberdade.

