Médica envolvida em acidente no Itaigara continua em coma

A médica Luciana Tavares Lucetti, 34 anos, amiga do publicitário morto no sábado, 8, em um acidente de carro próximo ao Parque da Cidade, no Itaigara, continua em coma na UTI do Hospital Geral do Estado (HGE). De acordo com informações extraoficiais, o quadro clínico de Luciana é estável, apesar da gravidade dos ferimentos. Ela sofreu várias fraturas e segue sedada.

O acidente aconteceu na madrugada de sábado, por volta das 4h30, quando uma caminhonete bateu no veículo do publicitário Daniel Prata, 29 anos, que morreu no local, após seu carro ter capotado com o impacto da batida.

O motorista que causou o acidente, Roberto João Starferi Sampaio Filho, foi autuado em flagrante, com sinais de embriaguez, por policiais da 35ª Companhia Independente da Polícia Militlar (CIPM).

O corpo do publicitário foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, às 11h30.

