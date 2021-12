Médica é estuprada após sair do Hospital São Rafael

Uma médica do Hospital São Rafael foi assaltada e violentada sexualmente após sair do trabalho na noite dessa sexta-feira, 15, no bairro de São Marcos, em Salvador.

Segundo o delegado José Clodoaldo Lima, da 10ª Delegacia Territorial (10ª DT/Pau da Lima), a médica foi abordada ainda no estacionamento Well Park, em frente ao hospital, por um homem que trajava um jaleco branco e estava armado. Ele fez ameaças e obrigou a mulher a entrar no veículo, um Honda Civic.

Ao sair do estacionamento, o assaltante levou a médica para o Banco do Brasil em Águas Claras para sacar dinheiro. De acordo com o delegado, ao encontrar a agência fechada, ele dirigiu até um matagal no mesmo bairro e violentou a médica.

Após a ação, o assaltante fugiu e a médica foi socorrida pela polícia por volta das 22h. Ela fez a ocorrência na delegacia e foi orientada a realizar exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT). De acordo com a 10ª DT, as investigações sobre o crime já começaram.

"As investigações estão sendo feitas. A filmagem do estacionamento foi solicitada e ela será ouvida pela Polinter para falar exatamente o que ocorreu", afirmou José Clodoaldo.

Apoio



A assessoria de imprensa do hospital informou que, "como o fato ocorreu no estacionamento que funciona fora do São Rafael, o hospital só acompanha o caso junto com a polícia e está dando todo o apio que a médica precisa." A TARDE tentou contato com a empresa Well Park, responsável pelo estacionamento, mas as ligações não foram atendidas.

