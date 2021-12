Médica é ameaçada de morte dentro do Iperba

O que parecia um dia normal de trabalho acabou em ameaça de morte para uma médica do Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), no bairro de Brotas, em Salvador. Por volta de 1h30 da manhã desta segunda-feira, 6, uma mulher grávida deu entrada na maternidade alegando estar em trabalho de parto. Ao ser recebida pela médica, que prefere não ter o nome revelado, Ruth Silva Souza foi orientada a permanecer na unidade de saúde para, após uma hora, ser novamente avaliada, conforme o procedimento padrão em casos de pré-parto recomenda.

A paciente não aceitou a orientação médica e exigiu, agressivamente, que fosse internada para a realização de uma cirurgia cesariana. Na tentativa de assustar os profissionais da unidade, Ruth ameaçou a médica de morte e informou que era traficante em liberdade condicional e que não lhe custava nada matar alguém. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) informou, no entanto, que Ruth não está em condicional, mas que ganhou a liberdade a cerca de um mês por relaxamento de prisão.

Segundo relato dos profissionais ao presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), Francisco Magalhães, após ameçar a médica, Ruth deixou a unidade e retornou acompanhada de dois policiais militares, que tentaram falar com a médica sobre a possibilidade de internar a paciente. Na conversa, eles entenderam que a gestante tentava burlar um procedimento médico normal e desistiram de "ajudar" Ruth.

Pouco tempo depois dos PMs deixarem o Iperba, 19 homens armados ocuparam a frente da maternidade, ameaçando toda a equipe, exigindo que fosse feito um parto cesariano na paciente. A equipe médica acionou a polícia, por meio do número de urgência 190, mas, segundo o relato dos funcionários da unidade médica, uma guarnição só foi enviada na segunda solicitação. Segundo os funcionários do Instituto, os homens fugiram com a chegada da viatura da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Brotas), por volta das 2h30. Os policiais não encontraram mais ninguém no local.

Por conta do clima de insegurança na região, os médicos do Iperba solicitam mais proteção e um posto policial permanente no local. Segundo o presidente do Sindimed, um ofício deve ser enviado nos próximos dias ao promotor de Justiça Rogério Queiroz, ao secretário de Saúde Jorge Solla, e ao secretário de Segurança Maurício Teles Barbosa, solicitando medidas de segurança pessoal para a equipe médica e para a maternidade.

A assessoria de comunicação da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), informou que está apurando a ocorrência e aguarda o comunicado oficial do Sindimed. A assessoria da Polícia Militar da Bahia ouviu os agentes da 26ª CIPM, mas alegou que a Polícia Civil só poderá investigar o caso após a médica ou o diretor do Iperba prestar uma queixa da ameaça na delagacia. O presidente do Sindimed declarou que eles a médica deve prestar queixa nos próximos dias e que terá todo o apoio do setor jurídico do sindicato.



Largo do Curuzu - Ainda de acordo com o presidente do Sindimed, outra denúncia de insegurança também foi feita por médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mãe Hilda, localizado no Largo do Curuzu, na Liberdade. Recentemente, durante um tiroteio em frente à unidade, parte dos envolvidos invadiu o local, causando pânico entre médicos, funcionários e pacientes.

adblock ativo