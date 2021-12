Mecânico usa carro "canarinho" para protestar contra Copa

A princípio, o carro pintado de verde e amarelo e com a bandeira do Brasil estampada no capô faz pensar que o dono é um torcedor fanático da seleção brasileira e está ansioso com o início da Copa do Mundo. Mas, ao ler as mensagens escritas pelo mecânico Lourival Freitas, de 52 anos, em seu Tempra, essa impressão é logo desfeita. O veículo canarinho é, na verdade, um jeito inusitado de protestar contra o Mundial que começa no próximo dia 12 de junho.

"É uma forma de eu gritar, calado. Dizem que uma andorinha só não faz verão. Mas estou fazendo a minha parte, porque estou indignado com a falta de respeito como os brasileiros são tratados. Outro dia vi uma mulher morrer por falta de atendimento em um hospital público. As crianças estão ceifando e os políticos não estão nem aí", reclama o mecânico.

Mesmo apaixonado por futebol, Lourival disse que não concorda com a realização da Copa do Mundo no Brasil. "O dinheiro que estão gastando é um absurdo. Poderiam investir em segurança, saúde e educação", defende Lourival, cujo a filha foi vítima de roubo recentemente e teve a casa invadida por criminosos que ameaçaram a sua família.

"Eu adoro futebol. Quando era criança tinha orgulho de cantar o hino, mas estou decepcionado. Então, não vou torcer para o Brasil ganhar a Copa. Vou torcer para que nosso país tome vergonha", disse.

<GALERIA ID=19195/>

Essa não é a primeira vez que o mecânico, que trabalha com pintura de veículos, usou o conhecimento da profissão para protestar. No último Mundial, em 2010, ele, que estava decepcionado com o desempenho da seleção brasileira, personalizou seu carro Variante 72 com as cores do Brasil e frases de indignação.

Esse ano, o Fiat Tempra, que era cinza, só tem o teto na cor original. Capô, portas e todo o resto da chaparia, além das calotas, foram pintados de verde e amarelo. Em outras cores, Lourival estampou sua revolta: "Fora Copa", "Brasil das Pizzas", "Aqui só tem ladrão", "Brasil do Farta. Farta saúde, educação, segurança e moradia" e "I=tem=D+: corrupção, impunidade e eleitores burros".

O protesto inusitado chama a atenção por onde Lourival passa. "As pessoas tiram foto, buzinam. Todo mundo para para ver. Outro dia um rapaz viu e achou que eu era besta de pintar o carro de verde e amarelo. Achou que estava torcendo pelo Brasil, mas quando viu os protestos, veio atrás de mim para me parabenizar", conta o mecânico orgulhoso.

