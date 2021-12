Mecânico é flagrado retirando peças de carro roubado em Lauro

Um mecânico foi preso nesta quinta-feira, 19, em São Cristóvão, após ser flagrado retirando peças de um Crossfox roubado em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações divulgadas na tarde desta sexta, 20, pela Polícia Civil, Piter Caldas Martins, 33 anos, estava em um terreno com muros altos na rua Santo Antônio. Policiais também encontraram no local uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com a identificação de Israel de Jesus Júnior, 35, que fugiu.

Ele foi identificado pelo proprietário do carro como o responsável pelo roubo do veículo. Israel é procurado pela polícia.

Piter, que já esteve preso anteriormente pelo mesmo crime, foi autuado em flagrante por receptação de produto roubado. O mecânico foi encaminhado para audiência de custódia no Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça (NPF), no mesmo prédio da Central de Flagrantes, na Avenida ACM, em Salvador.

