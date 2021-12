MEC libera R$ 2 mi para hospital universitário de Salvador

O Ministério da Educação (MEC) liberou R$ 82 milhões para a reestruturação de hospitais universitários federais pelo País. Deste valor, R$ 2 milhões serão investidos na Bahia. A portaria autorizando o recurso foi publicada na edição desta segunda-feira, 22, do Diário Oficial da União. A liberação das verbas ocorre meses depois de surgirem queixas de falta de estrutura nas unidades.

Serão beneficiadas 44 unidades hospitalares localizadas em 32 instituições federais. Em Salvador, o valor (de R$ 2 milhões) será destinado ao Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), no Canela, que é administrado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). O maior montante será aplicado no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que receberá quase R$ 6 milhões.

Segundo a publicação, a liberação tem como objetivo "criar condições materiais e institucionais para que os hospitais universitários possam desempenhar plenamente suas funções em relação às dimensões de ensino, pesquisa e extensão e à dimensão da assistência à saúde".

O MEC determina que os gestores das unidades contempladas encaminhem à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), no prazo de 60 dias após o encerramento do exercício financeiro de 2012, um relatório detalhando a aplicação dos recursos e os resultados alcançados.

