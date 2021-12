Mau tempo suspende travessia Salvador-Mar Grande

A Associação dos Transportes Marítimos da Bahia (Astramab) suspendeu, a partir das 13h30 desta quinta-feira, 28, as operações da travessia marítima Salvador-Mar Grande devido ao mau tempo.

A suspensão seguiu uma orientação da Capitania dos Portos da Bahia, pois as condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos ficaram impróprias para o funcionamento normal do sistema. Desde às 12 horas, a travessia já passava por fortes ventos, deixando o mar agitado e a visibilidade comprometida.

Devido ao mau tempo, as escuna de turismo do passeio às ilhas da Baía de Todos-os-Santos foram suspensas desde o início da manhã.

Já os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo operaram com conexão em Itaparica, de onde os passageiros seguiram via terrestre até a Ponta do Curral, em Valença, e fizeram a travessia até o Morro.

Ferry mantém atividade - Já o sistema Ferry Boat, que faz a travessia Salvador-Bom Despacho, continua funcionando normalmente com suas quatro embarcações cumprindo seus horários fixos, de hora em hora.

adblock ativo