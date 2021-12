Mau tempo suspende travessia de lanchas neste domingo

Por causa do mau tempo, a travessia de lanchas entre Salvador e Mar Grande foi suspensa neste domingo, 19. Com chuvas durante a noite e o céu nublado, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), que administra o serviço, interrompeu o serviço.

Ainda de acordo com a Astramab, as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos também não vão operar neste domingo e a travessia entre Salvador e Morro de São Paulo vai operar com conexão em Itaparica.

Com as operações suspensas desde as 7h30 da manhã, a Astramab informou que não existe previsão para que as atividades sejam retomadas, já que as condições de navegação estão desfavoráveis.

Morro de São Paulo

A Astramab informou ainda que as operações dos catamarãs que viajam para Morro de São Paulo vão ocorrer normalmente, mas com conexão em Itaparica, pois as condições de navegação no percurso entre Salvador e a Ilha de Tinharé estão com elevadas e fortes ventos.

As embarcações vão sair normalmente do Terminal Náutico, param em Itaparica, de onde os passageiros desembarcam e seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a travessia em lanchas até o Morro. Os horários dos catamarães são 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. O preço da passagem custa R$ 95,20 e a duração é de 3h20.

adblock ativo