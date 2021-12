Mau tempo provoca suspensão da travessia Salvador-Mar Grande

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) decidiu suspender no início da tarde desta quarta-feira, 24, as operações da travessia Salvador-Mar Grande, devido aos fortes ventos e mar agitado - com ondas que chegam até 3,5 metros - na Baía de Todos-os-Santos.

Segundo o órgão, a navegação dentro da baía se tornou imprópria para o funcionamento normal do sistema, que estava atendendo desde às 5h da manhã com fluxo moderado de embarque nos terminais.

Ainda por causa do mau tempo, as escunas de turismo não operaram nesta quarta, enquanto que a travessia entre Salvador e o Morro de São Paulo passou a ser feita com conexão em Itaparica.

Com conexão, os catamarãs saem normalmente do Terminal Náutico, atracam em Itaparica, de onde os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral (Valença) e fazem a travessia em lanchas até o Morro.

adblock ativo