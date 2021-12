Mau tempo provoca desabamento de parte de imóvel na Barros Reis

>> Você está enfrentando problemas por causa da chuva? Deixe seu comentário e mande fotos e vídeos para nós.

Um casal que ficou soterrado após o desabamento de parte de um imóvel na Rua Estevão de Assis, na avenida Barros Reis, na manhã desta quarta-feira, 20, já recebeu alta do Hospital Geral do Estado (HGE), segundo informações da assessoria de comunicação da Secretaria da Saúde (Sesab). A casa foi atingida pela força do barro que desceu do paredão de rocha localizado atrás da residência.

A dona da casa, Rosenilda Oliveira Anunciação, 46, e o marido, Lídio Anunciação, 42, sofreram ferimentos leves e foram levados por agentes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o HGE. Os vizinhos ajudam a tirar objetos de dentro dos cômodos da casa que ainda estão de pé.

Casal ficou soterrado após desmoronamento, mas foi socorrido com vida e teve ferimentos leves





Rosimeire Oliveira Costa, 38, irmã da dona da casa, contou que o filho mais novo do casal, Wilson Lopes da Anunciação, foi quem arrombou a porta do quarto que fica na parte térrea do imóvel de três pavimentos, onde o casal dormia. Ela informou que Lídio foi encontrado soterrado da cintura para baixo e Rosenilda tinha somente o braço fora dos escombros.



Ainda segundo Rosimeire, a Codesal teria sido avisada sobre a situação do terreno, onde há muitas bananeiras que deixam o solo frágil. Também há uma espécie de cachoeira que cai sobre o barro e seria proveniente do esgoto do bairro da Cidade Nova, que fica na parte superior. A filha do casal, Érica Lopes, doméstica, também atribui o acidente à invasão de casas no local, onde antes era pasto de cavalos.



A assessoria de comunicação da Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou, por meio de nota, que um engenheiro do órgão esteve no local onde a parede de um imóvel desabou em decorrência de um deslizamento de terra. De acordo com o engenheiro, a parte de cima da encosta estava com muito material solto, que desceu com a chuva e atingiu a casa localizada na base da encosta.

Na nota, o engenheiro disse que o morador da residência atingida foi notificado e orientado a deixar o imóvel, assim como um residente de uma casa na parte de cima da encosta. Moradores de outros imóveis das proximidades não foram localizados, disse a assessoria de comunicação.

Nesta quinta-feira, 21, um engenheiro da Codesal vai retornar ao local para monitorar a situação, completou o comunicado.

adblock ativo