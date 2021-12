Mau tempo mantém travessia para Mar Grande suspensa

Como o tempo continua fechado em Salvador, a travessia de lancha entre Salvador e Mar Grande permanece suspensa nesta quarta-feira, 24. O sistema está sem funcionar desde o último domingo, 21. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), não há condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos, já que o mar está agitado e com fortes ventos.

O passeio de escuna pelas ilhas também está suspenso. Já a travessia entre Salvador e Morro de São Paulo acontece com conexão em Itaparica. Os catamarãs e lanchas seguem até a ilha, de onde os passageiros seguem via terrestre até a Ponta do Curral e de lá embarcam para Morro de São Paulo. Por conta da mudança, a viagem está mais longa, durando cerca de 3h20.

Mau tempo - A Capitania dos Portos recomenda que os navegantes evitem entrar no barco, por conta dos fortes ventos e da chuva.



Nesta manhã, até às 8h50, a Defesa Civil registrou 16 solicitações, entre elas quatro deslizamento de terra em São Cristóvão, São Caetano, Saramandaia e Boa Vista de São Caetano, além de uma árvore caída em Castelo Branco e um desabamento parcial em Fazenda Grande.

