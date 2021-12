Mau tempo interrompe travessia de lancha

A travessia de lancha entre Salvador e Mar Grande foi suspensa nesta segunda-feira, 20, por conta dos ventos fortes e mar agitado. O serviço chegou a funcionar entre 5 e 8h30, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), responsável pela operação, decidiu interromper o atendimento em decorrência da piora nas condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos.

O passeio de escunas pelas ilhas também foi suspenso. Já a travessia entre Salvador e Morro de São Paulo acontece com conexão em Itaparica, de onde os passageiros seguem por via terrestre até a Ponta do Curral, em Valença. De lá, os usuários embarcam para Morro de São Paulo.

A mudança prolonga a viagem em uma hora, levando cerca de 3h20 para chegar no destino final. As saídas de Salvador estão agendadas para às 10h30, 13h30 e 14 horas. Já em Morro de São Paulo, as embarcações saem às 12h30 e 15 horas. A passagem custa R$ 75.

