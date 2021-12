Mau tempo faz Inmet emitir alerta de perigo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso, nesta quarta-feira, 24, alertando famílias que moram em áreas de risco de Salvador sobre perigo de alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas, estragos e prejuízos em geral, devido à intensa chuva que castiga a cidade.

Segundo Cláudia Valéria, meteorologista do Inmet na Bahia, a continuidade da chuva pode deixar o solo encharcado em encostas e barrancos, o que pode gerar deslizamentos de terra ou até soterramentos

"Colocamos uma situação de aviso, pois a frequência de chuva permanecerá por longa parte deste período. É uma chuva que se mantém constante e acaba trazendo riscos de deslizamento.

A chuva vai continuar nos próximos dias, inclusive no fim de semana", afirmou a meteorologista.

No primeiro dia de forte chuvas em Salvador, até as 18h desta quarta, a Defesa Civil (Codesal) registrou nove solicitações de ameaça de desabamento de imóvel, sete ameaças de deslizamento de terra, quatro desabamentos de imóveis e dois deslizamentos de terra, o que resultou em 22 solicitações. Não houve registro de feridos.

Por meio da assessoria de comunicação, a Codesal informou que recebeu um alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), devido às fortes chuvas que incidem sobre a capital baiana.

O documento chama a atenção, principalmente, para as áreas com maior índice pluviométrico e faz parte do protocolo de ações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Plano de Proteção e Defesa Civil (PPDC).

Além disso, a Codesal informou que, independentemente do período de chuva, monitora a cidade, principalmente áreas de risco, durante todo o ano, pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec).

Rotina alterada

As fortes chuvas alteraram a rotina da cidade, pois, mesmo no inverno, o clima de Salvador é de temperatura elevada.

A auxiliar de cozinha Samara Sabatino, 23, estava no ponto de ônibus no Corsário, no fim da tarde, aguardando o coletivo para voltar para casa. Ela contou que foi pega de surpresa pelo mau tempo. "Eu uso agasalho porque saio às 5h de casa, mas não esperava esta chuva toda", disse a moça, que saiu mais cedo do serviço para não enfrentar engarrafamento.

