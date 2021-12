Mau tempo em Salvador causa interdição da travessia para Mar Grande

Por conta dos ventos fortes e do mar agitado na Baía de Todos-os-Santos, a travessia para Mar Grande, em Vera Cruz, foi suspensa neste domingo, 6. As operações para as escunas de turismo também foram interrompidas.

Já os catamarãs que fazem o percurso até Morro de São Paulo, estão realizando a travessia com conexão na ilha de Itaparica. De lá, os passageiros seguem em transporte terrestre até a Ponta do Curral, em Valença, onde fazem uma pequena travessia até Morro.

Por conta da modificação do percurso, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a viagem demora em média 3h20 – em vez de 2h20. As embarcações saem de Salvador às 13h e 14h30 e de Morro às 11h30, 13h e 15h.

