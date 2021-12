Mau tempo diminui filas nos postos de vacinação contra febre amarela

Sem querer, a estudante da Ufba Gildete Azevedo, 30 anos, acabou descobrindo uma oportunidade extra para se vacinar contra a febre amarela. Sua visita à Unidade de Saúde da Família Clementino Fraga, na avenida Centenário, deu-se apenas para uma pesquisa de campo exigida pela disciplina Saúde Coletiva do curso de fonoaudiologia.

"Na verdade, eu nem vim me vacinar. Mas, como estava vazio, acho que por causa da chuva, resolvi fazer isso", relatou a estudante, já de saída do posto e, também, com a pesquisa finalizada. "É o último dia para enviar o trabalho por email à professora", confessou a estudante.

A menor procura registrada no primeiro dia útil da semana também foi aproveitada pela administradora Hilda Falcão, 31 anos, para ela mesma e o filho, Guilherme, de 1 ano e 8 meses, serem imunizados. "Estava muito cheio no final de semana", justificou Hilda, pouco antes de o choro em altos decibéis do filho quebrar o silêncio da sala de vacinação.

Nós distribuímos 100 mil doses e, na última quinta-feira, recebemos mais outras 400 mil doses Nós distribuímos 100 mil doses e, na última quinta-feira, recebemos mais outras 400 mil doses

A impressão de que o mau tempo causou evasão dos postos foi geral. No mesmo posto da Centenário, o pessoal da coordenação afirmou ter sido intensa a procura durante o final de semana, mas reconheceu ter caído um pouco na segunda-feira devido ao tempo chuvoso.

De acordo com Doiane Lemos, subcoordenadora de Controle de Doenças Imunopreveníveis do município, os postos têm vacina em estoque para suprir a demanda. "Nós distribuímos 100 mil doses e, na última quinta-feira, recebemos mais outras 400 mil doses", afirmou.

Ela não soube, porém, precisar quantas pessoas foram imunizadas até agora. "Não temos ainda esse quantitativo nem uma estimativa. Sabemos que a procura tem sido efetiva, mas ainda estamos investigando o quantitativo de pessoas", explicou a subcoordenadora.

Segundo Doiane, não há prazo definido para a imunização ser interrompida, pois a vacina contra a febre amarela é de rotina. Pessoas que viajaram para alguns países com exigência da vacina, por exemplo, foram vacinadas ao longo do ano passado.

"A tendência é que continue sendo aplicada, por ser uma vacina de rotina e não estar vinculada a uma campanha", finalizou Doiane.

adblock ativo