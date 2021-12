Mau tempo dificulta travessia para Morro de São Paulo

A travessia entre Salvador e Morro de São Paulo é realizada nesta sexta-feira, 21, com conexão em Itaparica por conta do mau tempo. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as embarcações que saírem da capital baiana vão seguir para a ilha de Itaparica, de onde os passageiros seguem viagem de ônibus até Ponta do Curral, em Valença, e embarcam para Morro de São Paulo. Isso porque o mau tempo dificulta a navegação entre a capital e a Ilha de Tinharé, em Cairu.

O passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos foram canceladas por conta das condições desfavoráveis de navegação. Já a travessia de lancha entre Salvador e Mar Grande acontece normalmente.

