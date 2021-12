Mau tempo causa interdição da travessia Salvador-Mar Grande

A travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa por conta do mau tempo que atinge Salvador deste a madrugada deste sábado, 26. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) ventos fortes, ondas elevadas e o mar agitado dificulta a navegação pela Baía de Todos-os-Santos. Passeios de escuna também foram suspensos.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo, os catamarãs aperam com conexão na ilha de Itaparica. De lá, os passageiros seguem por transporte terrestre até a Ponta do Curral, em Valença, de onde fazem uma travessia até Morro. Com esta modificação, a viagem dura em média 3h20, uma hora a mais que o percurso direto, de acordo com a Astramab.

Esclarecimentos

A empresa administradora do equipamento esclareceu ao Portal A TARDE na manhã deste sábado que as embarcações operaram normalmente na sexta-feira, 25, e que o desabastecimento de gasolina, causado pela paralisação dos caminhoneiros, não atingiu a frota naval.

