Mau tempo afasta banhistas das praias e deixa orla vazia

As chuvas e o tempo nublado no primeiro fim de semana após o Carnaval afastaram muita gente das praias de Salvador. Com mínima de 22° e máxima de 29°, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi possível perceber a orla da cidade quase vazia.

No trecho situado entre Jaguaribe e Itapuã o que predominou foram os babas e a prática de surfe, diante da bandeira vermelha fincada nos postos salva-vidas.

Nem mesmo os ambulantes se arriscaram a aparecer na região. Apenas em Piatã, antigos barraqueiros montaram estruturas, enquanto poucos banhistas se arriscavam no mar.

Embora o movimento de frequentadores estivesse menor que nos dias anteriores, os poucos frequentadores se queixaram da falta de estrutura do local, como a ausência de banheiros químicos e lixeiras.

Queixa

"A gente ganha nosso pão aqui e não tem nem como fazer xixi. Com isso, muita gente acaba usando a rua, que fica fedorenta. Isso afasta os nossos clientes que não voltam e ficam criticando a cidade", disse um garçom que trabalha em uma das barracas da região, sem se identificar.

O banhista Luiz Antônio Farias, 53 anos, disse que ainda frequenta a área por costume, mas que ficou muito desconfortável ir ao local.

"O prefeito lança uma lei para que as pessoas não façam a rua de banheiro, mas não há estrutura, então, é isso que acontece por aqui. Ou a gente faz na rua ou procura um resto de mato para se aliviar", reclama.

Para o carioca Antônio Marcos, 33, no entanto, o mau tempo não foi um problema. Pelo contrário, já que foi possível aproveitar, com tranquilidade, a praia da Barra, uma das mais movimentadas da cidade.

O turista escolheu Salvador para passar o Carnaval e estendeu a visita. "Eu vim à praia todos os dias após o Carnaval. Foi perfeito porque, nos dias em que eu quis badalação, fez sol e lotou a praia. Hoje (ontem), que estou indo embora, consegui aproveitá-la sem bagunça e sem muito calor", disse.

