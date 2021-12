Matrículas para rede estadual de ensino começam na próxima terça

As matrículas para o ano letivo de 2019 na rede estadual de ensino começam a partir da próxima terça-feira, 22, e seguem até o dia 29 deste mês. O primeiro dia será destinado para transferência de estudantes da rede estadual. Os interessados em realizar a transferência deverão comparecer a uma unidade escolar ou via internet através do Portal da Educação.

Já na quarta, 23, e quinta-feira, 24, as matrículas serão disponibilizadas para concluintes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental. O processo de matrícula pode ser realizado presencialmente nas unidades escolares da rede estadual e via internet para alunos de Salvador e mais 59 municípios. Confira a lista abaixo:

Matrícula pela INTERNET

Concluintes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental – Salvador

Concluinte do 9º ano do Ensino Fundamental

Na sexta-feira, 25, a matrícula será disponibilizada para novos alunos do Ensino Fundamental de rede particular e de outros estados. Nesse caso, o processo será realizado apenas presencialmente em qualquer rede de ensino. Na segunda, 28, e terça, 29, serão reservadas para novos estudantes do ensino médio.

Por fim, no dia 31, os estudantes com necessidade especial, que realizaram inscrição na pré-matrícula, deverão comparecer à unidade escolar indicada no cadastro para entrega da documentação exigida para realizar a matrícula.

Documentação- Para a efetivação da matrícula, deverão ser apresentados na unidade escolar os seguintes documentos: original do Histórico Escolar ou do Atestado de Escolaridade (que deve ser substituído pelo original do Histórico Escolar em até 30 dias); original e cópia da Cédula de Identidade ou Certidão de Nascimento; original e cópia do CPF; original e cópia legível com data recente do comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU e cartão de crédito ou TV por assinatura). Neste ano, se tornou obrigatória a apresentação da original e cópia da Carteira de Vacinação para estudantes com até 18 anos.

