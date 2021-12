Matrículas para Ensino Fudamental I encerram nesta terça

A Secretaria Municipal da Educação de Salvador (Secult) encerra nesta terça-feira, 22, as inscrições de novos estudantes para o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano).O período de matrículas no segmento foi iniciado na última quinta, 17. Ao todo já são mais de 121 mil estudantes matriculados.

Os pais dos alunos podem fazer a matrícula dos filhos em qualquer unidade de ensino da rede municipal, já que o sistema de inscrições é informatizado.

As matrículas para os novos alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) serão realizadas na próxima quarta, 23. Já para a Educação de Jovens e Adultos, as matrículas serão realizadas no dia 24.

Este ano, a Rede Municipal de Ensino diz estar preparada para receber 180 mil alunos em 2013 . O ano letivo começa no dia 18 de fevereiro.



adblock ativo