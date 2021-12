Matrículas abertas para aprovados na UFBA pelo Sisu

Foram abertasas matrículas dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre deste ano nesta sexta-feira, 10 e seguem na segunda-feira, 13 e na terça-feira, 14 para os cursos disponilizados pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Segundo a Universidade Federal da Bahia (UFBA), para efetuarem a matrícula os aprovados devem levar os documentos exigidos de acordo com a modalidade de vagas e com o edital, publicado pela Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis (CARE/UFBA). Os dias e horários de atendimento dependem do curso escolhido.

As matrículas estão sendo realizadas no Pavilhão de Aulas da Federação (PAF I), no Campus Ondina, localizado na Rua Barão de Jeremoabo. O acesso é feito pelo primeiro portão da Avenida Ademar de Barros, no sentido Garibaldi - Orla. Mais informações sobre a documentação e detalhes do processo seletivo podem ser encontradas no site da Ufba.

adblock ativo