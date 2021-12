Matrícula na rede municipal de Salvador começa nesta segunda

A matrícula para as escolas da rede municipal de ensino de Salvador começa nesta segunda-feira, 6. São 60 mil novas vagas na rede. O processo de matrícula informatizada começou no dia 16 de dezembro com a renovação dos alunos e termina no dia 15 de janeiro para os novos alunos. As aulas começam no dia 27 de janeiro.

As 431 escolas municipais serão transformadas em postos de matrícula e todo o processo é informatizado. Os pais ou responsáveis devem se dirigir a uma unidade de ensino de sua escolha para matricular o filho em qualquer escola da rede municipal. Os documentos necessários são identidade, certidão de nascimento, histórico escolar e comprovante de residência.

As vagas também podem ser acompanhadas em tempo real por meio do Mapa Digital da Educação.

