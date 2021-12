Matheus e Kauan inauguram o Arquipélago Summer Club

A dupla sertaneja Matheus e Kauan esteve em Salvador para a inauguração da mais nova casa de show: Arquipélago Summer Club. Localizada na Cidade Baixa, o evento foi marcado por um público animado e de diferentes estilos.

Os goianos aproveitaram o momento para lançar mais um hit "Cerveja, Sal E Limão" do mais novo projeto intitulado: "Matheus e Kauan tem moda pra tudo". "Hoje é um dia muito especial, fazer um show neste lugar incrível", revelou Matheus. O disco vai contar com 13 faixas inéditas e participações de Marília Mendonça, Gusttavo Lima e Jorge e Mateus, garantido a disponibilidade do DVD e de todas as músicas depois do carnaval.

"Nós temos muitos fã clubes aqui, Salvador foi a primeira cidade do nordeste a abraçar o nosso projeto, nós somos muito gratos. No Carnaval vamos voltar, sendo o quinto ano consecutivo", afirmaram.

Os artistas têm conquistado admiradores com seu romantismo e inovação, além deles, a dupla dividiu o palco com o funkeiro Kevinho que abriu a noite.

Fãs

O momento foi mágico para quem curtia o show

Para Denis Santos, 21, Bartira Couto, 22, e Tiago Copque, 20, que aproveitaram o show de perto, o momento foi mágico. "Eu amei, o espaço é lindo e bem dividido, a estrutura é incrível, bem confortável", afirmou Bartira.

O lutador estava no espaço, e pela suas redes sociais mostrou curtindo a festa

Outra novidade para quem transitava no local, foi a presença de Acelino Popó. O lutador estava no espaço, e pela suas redes sociais mostrou que estava curtindo o local.

Cancelamento

Devido a problemas operacionais, a edição das festas do Arquipélago Summer Club, que aconteceriam neste sábado ,05, e domingo. 06, foram suspensas para ajustes necessários a fim de oferecer mais conforto aos clientes. A programação normal do clube retorna a partir da próxima quinta-feira, 10. Confira mais.

