Maternidade Tsylla Balbino inaugura 15 novos leitos

A maternidade Tsylla Balbino, no bairro da Baixa de Quintas, ganhou 15 novos leitos, nesta segunda-feira, 16 - 10 da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (Ucin) e 5 da Ucin Canguru.

Com o investimento de R$ 1,5 milhão em obras e equipamentos, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) segue qualificando e ampliando a rede de assistência materno-infantil.

Realizando, em média, 900 atendimentos e 300 partos por mês, a maternidade Tsylla Balbino oferece serviço de pré-natal completo, incluindo consultas com médico obstetra, enfermeiro, nutricionista, assistente social e fisioterapeuta.

A unidade disponibiliza, também, atendimento a gestantes em psicologia e odontologia preventiva. Na opinião da diretora da unidade, Rita Calfa, além dos benefícios práticos das melhorias para a população, há um caráter simbólico.

"O mês de maio é especial, pois se comemora o Dia das Mães e dos profissionais de enfermagem e assistentes sociais, que tanto se dedicam e contribuem para a construção e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS)", disse a gestora.

Cadastro

Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), até abril de 2016, em toda a Bahia existiam 318 leitos de UTI neonatal, dos quais 208 exclusivamente do Sistema Único de Saúde.

A Bahia dispõe de 132 leitos de UTI pediátrica, sendo 104 públicos. No segmento materno-infantil, o estado vem assumindo a assistência integral ao parto no município de Salvador, ainda que sejam de sua responsabilidade apenas os casos de alto risco.

Quanto aos municípios do interior, mesmo aqueles com menos de 20 mil habitantes possui maternidade. A exemplo da Tsylla Balbino, a rede estadual de saúde oferece atendimento materno-infantil no Instituto de Perinatalogia da Bahia (Iperba), nas maternidades Albert Sabin e José Maria de Magalhães, e nos hospitais João Batista Caribé e Roberto Santos.

A inauguração desta segunda contou com a presença do secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, e da titular da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), Olívia Santana.

"Nosso compromisso é descentralizar a assistência, ampliar o número de leitos e melhorar a qualidade do atendimento", disse Vilas- -Boas.

