Maternidade Tsylla Balbino ganha posto de coleta de leite

A Maternidade Tsylla Balbino (MTB), completou 60 anos nesta sexta-feira, 15. Com 1200 atendimentos e mais de 400 partos por mês, a maternidade, localizada na Ladeira Quintas dos Lázaros, na Baixa de Quintas, em Salvador, inaugurou o Posto de Coleta de Leite Humano.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado (Sesab), a diretora geral da Maternidade, Rita Calfa explicou que após a esterilização, o leite coletado voltará à maternidade e ajudará na recuperação dos bebês internados.

Durante o evento de comemoração e inauguração, funcionários foram homenageados pela dedicação à unidade, a exemplo da enfermeira Maria Lúcia, que há 37 anos trabalha na Tsylla Balbino.

A maternidade possui um total de 90 leitos ativos, sendo 75 obstétricos, 10 de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (Ucinco) e cinco de Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (Ucinca).

