Maternidade Climério de Oliveira suspende atendimento emergencial

O atendimento de emergência está suspenso na Maternidade Climério de Oliveira (MCO), vinculada à Universidade Federal da Bahia (Ufba), a partir desta terça-feira, 5. A medida é para realização de reforma na estrutura física da unidade.

A previsão é que o atendimento seja retomado gradativamente no prazo de 15 dias. Para isso, será montado uma estrutura provisória. A orientação é que as gestantes verifiquem nas unidades onde fazem pré-natal qual a maternidade está vinculada para o momento do parto.

As grávidas do interior devem buscar assistência nos municípios onde moram. Casos de alto risco devem procurar atendimento por meio da Central Estadual de Regulação.

adblock ativo