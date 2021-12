Material usado em encosta da Via Expressa escorre após chuva

<GALERIA ID=18685/>

Parte do material usado para conter a encosta da Via Expressa Baía de Todos-os-Santos escorreu nesta quinta-feira, 10, por conta da forte chuva que atinge Salvador desde quarta, 9.

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), por meio de nota, "o material utilizado na regularização de um canteiro de obras escorreu sobre o talude nas proximidades do Queimadinho, sem qualquer interferência na obra".

A obra está em fase de conclusão e vai ligar a BR-324 ao Comércio, passando pela Rótula do Abacaxi, Barros Reis e Cidade Baixa.

A Via Expressa terá 4,3 quilômetros de extensão, contando com dez faixas, sendo seis para tráfego urbano e as demais para circulação de veículos pesados. Os governos estadual e federal investiram R$ 480 milhões na obra.

